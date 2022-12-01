شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الخميس، الكورنيش الخاص بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك رفقة كل من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، والتى سيتم افتتاحها بشكل رسمى اليوم الخميس.

وتتميز المدينة بطابعها الخاص، حيث تنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى وأنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط، واجتماعى، لتستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة، فضلا عن الفنادق السياحية التى تخدم زوار المدينة بهدف السياحة العلاجية.

وتبذل الدولة المصرية جهودا مضنية نحو إنشاء المدن الجديدة، وتستهدف المشروعات العمرانية فى الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، فضلًا عن تلك المدن متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والثقافية، مثل مدينة المنصورة الجديدة.