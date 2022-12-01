التعليم توجه المديريات بتعميم دليل الوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بشأن تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها فى جميع المنشآت التعليمية على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة.

وأكدت الوزارة أنه يتم اتخاذ اللازم نحو تعميم دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، على كافة المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لمديريتكم لتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة به وكذلك كيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت مجموعة من التعليمات ضمن كتاب دورية الشهر الماضى تخص التعامل مع انتشار الفيروس المخلوى التنفسى فى المدارس، شملت وجود طبيب بكل منشآة تعليمية أو طبيب يتولى الإشراف على مجموعة من المدارس المتقاربة فى حى واحد أو أكثر وفحص الطلاب وعزل كل من تظهر عليه الأعراض المعدية بغرفة العزل بـ المدرسة حتى يحضر الطبيب، وملاحظة الطلاب فى طابور الصباح والفصول، مع منع أى طالب من التواجد فى المدرسة بعد تأكد إصابته حتى يتم الشفاء تماما.