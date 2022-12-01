شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور جامعة المنصورة الجديدة ويتفقد المدينة بعد افتتاح المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جامعة المنصورة المنصورة الجديدة بعد تفقد مدينة المنصورة الجديدة.



الرئيس السيسى يزور جامعة المنصورة الجديدة



الرئيس السيسى يزور جامعة المنصورة الجديدة



الرئيس السيسى يزور جامعة المنصورة الجديدة



الرئيس السيسى يزور جامعة المنصورة الجديدة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وتتوسط المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.