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من المنزل.. طرق الحصول على الرقم التأمينى بدون الذهاب للمكاتب

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القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اتاحة العديد من الخدمات إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد ،حيث يستطيع المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة من داخل منزله للاستعلام على الرقم التأمينى دون الذهاب الى مكاتب التأمينات.  

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الذهاب على خدمة " الاستفسار عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

الضغط على بدء الخدمة.

كتابة الرقم القومي واسم الأم.

الضغط على " لست روبوتا".

الضغط على "إرسال" يظهر الرقم التأمينى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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