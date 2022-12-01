شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل.. طرق الحصول على الرقم التأمينى بدون الذهاب للمكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اتاحة العديد من الخدمات إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد ،حيث يستطيع المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة من داخل منزله للاستعلام على الرقم التأمينى دون الذهاب الى مكاتب التأمينات.

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الذهاب على خدمة " الاستفسار عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

الضغط على بدء الخدمة.

كتابة الرقم القومي واسم الأم.

الضغط على " لست روبوتا".

الضغط على "إرسال" يظهر الرقم التأمينى.