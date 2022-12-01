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شكرا لقرائتكم خبر عن تحية للشعب العظيم.. رسائل الرئيس السيسى من مدينة المنصورة الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "كان حد كلمني نخف الأعمال بتاعتنا شوية، قلتلهم حجم الشركات العاملة فى الدولة المصرية فى مشروعات محددة، ومش بتكلم على القطاع الخاص، هنلاقى هناك مش أقل من 5 آلاف شركة شغالين يا جماعة، يعنى متوسط مش هقول 5 آلاف لا قول ألف عامل بس فى كل شركة، يعنى 5 ملايين إنسان يعنى 5 ملايين أسرة، لو قفلت قولولى الملايين دى كلها تعيش ؟ طيب أديهم تكافل وكرامة ولا أخليهم يشتغلوا ويبنوا البلد؟".
أوجه التحية والتقدير لجموع الشعب المصرى العظيم الذى يثبت كل يوم عبقريته الوطنية
يظل المواطن المصرى بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا
بعزيمة المواطنين حقق الوطن البقاء وبسواعدهم تتحقق معجزة البناء
نحتفل معا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر وقد راعينا فيها كل متطلبات التحديث اللازمة للمستقبل
المنصورة الجديدة ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة لبناء 30 مدينة جديدة متطورة
بناء المدن الجديدة ليس رفاهية وإنما ضرورة للتنمية واستيعاب الزيادة السكانية
يواجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة اقتصاديا بدأت مع كورونا ثم الصراع الروسى الأوكرانى
انعكست آثار الأزمات على الاقتصاد العالمى بتأثيرات لم تكن مصر بعيدة عنها
واجهنا الأزمات بخطى واثقة وإجراءات حماية اجتماعية تشابكت فيها الدولة والمجتمع
ننفذ خطة إجراءات اقتصادية قائمة على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة
هدفنا تقليل حجم الاستيراد من خلال توطين صناعات وإنتاج احتياجات السوق
مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة وصناعة المستقبل
مصر كانت قبلة العالم كله فى مؤتمر المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ
رغم الأزمات والتحديات فإننا قادرون على تخطيها بالتلاحم والتكاتف بين الشعب والمؤسسات
مصر الضاربة فى جذور التاريخ والحضارة وطن تعاهدنا معا على بناء مستقبله