شكرا لقرائتكم خبر عن تحية للشعب العظيم.. رسائل الرئيس السيسى من مدينة المنصورة الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "كان حد كلمني نخف الأعمال بتاعتنا شوية، قلتلهم حجم الشركات العاملة فى الدولة المصرية فى مشروعات محددة، ومش بتكلم على القطاع الخاص، هنلاقى هناك مش أقل من 5 آلاف شركة شغالين يا جماعة، يعنى متوسط مش هقول 5 آلاف لا قول ألف عامل بس فى كل شركة، يعنى 5 ملايين إنسان يعنى 5 ملايين أسرة، لو قفلت قولولى الملايين دى كلها تعيش ؟ طيب أديهم تكافل وكرامة ولا أخليهم يشتغلوا ويبنوا البلد؟".















