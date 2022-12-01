شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال لنظيره السورى: الفترة المقبلة تتطلب الدعم العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمال القادرى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى سوريا الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على رأس وفدًا نقابيًا مصريًا.

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحديث تناول الواقع النقابى العمالى العربى والتحديات التى تواجهه، وسبل تدعيم العلاقات العمالية وتنسيق المواقف النقابية، وضرورة العمل على تعزيز التضامن والتكامل العربي.

وأشاد رئيس اتحاد عمال مصر، بالعلاقة القوية والثابتة بين الاتحادين والتى ساهمت بترسيخ وتقوية العمل النقابى العربى، مشيدًا بالجهود التى تبذل لتفعيل وإعادة الحياة للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من قبل الأمانة العامة للاتحاد ممثلة بجهود أحد أعلام العمل النقابى العربى الأمين العام السيد جمال القادري.

وأكد جبران، فى بيان اليوم الخميس، أن العمل العربى النقابى المشترك فى المرحلة القادمة سيتركز على دعم الحركات النقابية العربية الناشئة فى الدول العربية، وباتت الحاجة ماسة لتحقيقه فى مختلف المجالات من أجل تعزيز قدرات الأمة العربية لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها، والدفاع عن حقوقها القومية والقضايا العمالية.

وبدوره أشار جمال القادرى، رئيس اتحاد عمال سوريا إلى أهمية دور مصر فى تقوية مسيرة الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، عبر احتضانهم أعمال المؤتمر العام الرابع عشر، مشددًا على العلاقة الطيبة والتاريخية المتجذرة بين اتحادى عمال البلدين والتى انعكست بشكل إيجابى على العمل العربى النقابى المشترك وبما يخدم قضايا الطبقة العاملة العربية، ولفت إلى أن استمرار هذه العلاقة وتقويتها لعب الدور البارز فى إعادة إحياء الاتحاد الدولى للعمال العرب وتعزيز دوره بالتصدى للمخططات السوداء المشبوهة التى استهدفت كل مؤسسات العمل العربي.

وأكد القادرى أن المنظمة النقابية فى سوريا قوية ومتماسكة ولها دور كبير فى إفشال المخططات التآمرية التى حيكت لسورية كما تقوم بدور مفصلى ومهم فى كافة القضايا الوطنية ولها حضور مؤثر على المستويين العربى والدولى مبينًا أنه بالرغم من المعاناة التى يعيشها الشعب العربى السورى فقد استطعنا تجاوز القطوع الأصعب من الحرب المتمثل بالحفاظ على وحدة واستقلال سورية.

حضر الاجتماع سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين فى البنوك والتأمين، وأعضاء مكتب النقابة.

ووصل أمس الأربعاء وفد نقابى برئاسة محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، إلى دمشق فى زيارة تستغرق عدة أيام.