شكرا لقرائتكم خبر عن شركات جمع القمامة: الإشغالات تؤثر على تقديم الخدمة والارتقاء بالمنظومة هدفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشركات العاملة فى نشاط جمع القمامة لها باع كبير فى هذا الأمر ويتولى رئاستها شخصيات بارزة فى مجال التنمية المحلية.

وشدد السجينى، على ضرورة أن يكون هناك حرص من قبل الحكومة على تحقيق هامش ربح لجميع الشركات العاملة فى هذا النشاط، سواء كانت هيئة النظافة أو شركات قطاع أعمال أو شركات قطاع خاص، وأن يكون هناك حرص على ذلك لضمان استدامة الخدمة وفى نفس الوقت الارتقاء بالمنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة ، لاستكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة يسرية لوزا ساويرس الرئيس المؤسس لجمعية حماية البيئة، أنها فى نشاط جمع القمامة منذ عام 1997، وتريد ان ترى القاهرة بجميع مدنها وضواحيها وشوارعها من افضل واجمل المدن على مستوى العالم، متابعة: "بالفعل هناك مدن بالقهرة أجمل من عواصم أجنبية، ونعمل على شراء أفضل وأحدث المعدات للعمل فى المنظومة وتوفير الخدمة اللازمة والارتقاء بالمنظومة بالشكل المطلوب".

واستعرض عدد من رؤساء الشركات العاملة فى نشاط جمع القمامة، الجهود المبذولة فى المنظومة وسير العمل على مدار اليوم للارتقاء بالمنظومة، مؤكدين أن الأماكن التى تشهد إشغالات عالية يصعب تقديم الخدمة فيها بسبب الزحام وفي نفس الوقت الشركات حريصة على عدم تواجد أكوام القمامة وسط الشوارع.