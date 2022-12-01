شكرا لقرائتكم خبر عن تأملات فى شخصيات الميلاد في كتاب جديد لقداسة البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر حديثًا كتاب جديد لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "قدموا فى إيمانكم فضيلة، حيث يتناول فضائل عدد من الشخصيات الكتابية التى ارتبطت بميلاد السيد المسيح والأحداث المصاحبة له.

ويبرز قداسة البابا في الكتاب فضيلة لكل شخصية من هذه الشخصيات مثل فضيلة الاتضاع في الحوار عند السيدة العذراء، والالتصاق بالرب لدى حنة النبية، والوفاء عند القديسة أليصابات والثقة في وعود الله عند سمعان الشيخ، وفضيلة الرجاء لدى زكريا الكاهن.

ويتوفر كتاب "قدموا في إيمانكم فضيلة" في مكتبة دير الشهيد مارمينا بمريوط وجميع مكتبات الكنائس والأديرة والمكتبات المسيحية.