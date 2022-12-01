شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأممى الخاص لدى سوريا فى العاصمة روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكري وزير الخارجية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك على هامش منتدى حوارات روما المتوسطية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

كان سامح شكرى وزير الخارجية، قد التقى أمس الأربعاء، "شو دونيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى إطار زيارته الحالية إلى روما.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكرى ثمّن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، مؤكدًا على التزام مصر ودعمها لدور المنظمة، كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لمشاركة المنظمة فى مؤتمر الأطراف COP 27، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق وصياغة المبادرات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائى من أجل التحول المستدام والتى تم إطلاقها فى يوم التكيف والزراعة، مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون المستمر والمثمر بين مصر والفاو خاصة فى مشروعات تعاون جنوب-جنوب الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن مدير عام المنظمة هنأ وزير الخارجية على نجاح مصر المتميز فى مؤتمر COP 27 وقيادتها المتميزة للمفاوضات حتى الوصول إلى وثيقة متفق عليها، كما شكر مصر على استضافتها للمكتب الإقليمى والمكتب القُطرى للمنظمة.

هذا، وقد أكد الجانبان على تطلعهما إلى العمل عن كثب لتحقيق رؤية مصر 2030، وحرصهما على تناول موضوعات الأمن الغذائى ذات الصلة بالمشهد الدولى الحالى وأهمية دعم الدول المتضررة من أزمة الغذاء، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعالم خالٍ من الجوع.