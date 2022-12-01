شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يرسل خطاب شكر لشركة "القناة" على جودة التغذية الكهربائية خلال cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء خطاب شكر من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مجهود الشركة والعاملين بها لتأمين التغذية الكهربائية خلال أيام موتمر المناخ بشرم الشيخ cop27 على أعلى مستوى .

و اشاد الوزير بالجهد المبذول من جميع العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وخاصة العاملين بهندسة شرم الشيخ وقطاع الطوارئ

والذى ساهم مع جميع وزارات الدولة المصرية فى النجاح الكبير لتنظيم مؤتمر المناخ cop27 أشاد بهذا النجاح جميع الجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن جميع العاملين مستمرين فى بذل مزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بكافة نواحي العمل في سبيل تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصري تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.