شكرا لقرائتكم خبر عن "النقض" تؤيد سجن جمال اللبان 15 عاما بقضية الكسب غير المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة النقض، برفض طعن جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتأييد حكم الجنايات.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن 15عاما مشددا، ورد 173 مليون و720 ألف جنيه، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليون و720 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.