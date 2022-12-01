شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسنى: ارتفاع إصابات الأنفلونزا فى مصر وتراجع حالات المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إننا نشهد حاليا فى مصر ارتفاع فى إصابات الأنفلونزا، بنسبة 20% عن الأسبوع الماضى، وانخفاض فى حالات الفيروس المخلوى التنفسي بعد ارتفاعها خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية المنعقد حاليا بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، إن الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا هو التطعيم، موضحا إن شركة فايزر أعلنت أن لقاحها يحمى من جميع السلالات الفرعية من متحور أوميكرون للفيروس كورونا والمنتشرة حاليا بالعالم.



طارق صفوت مع الدكتور عماد قراعة خلال المؤتمر

وأضاف، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية التى يرأسها الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس: بالنسبة للعلاجات فقد أصبح لدينا عدد من العلاجات المتاحة مثل عقار باكسلوفيد والذى يؤخذ فى الأيام ال 5 الاولى، موضحا، إنه فعال فى المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا فى المراحل المتوسطة أو الخفيفة، ولا يستخدم فى الحالات الشديدة من كورونا، وبدء للأعمار فوق 12 سنة، ويحظر استعماله لبعض المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرضى الكبد والكلى.

وتابع: أما عقار مولنوبيرافير لفيروس كورونا، فلا يوصى باستعماله فى السيدات أو الرجال الذين يرغبون فى الإنجاب، ولا يوصى باستعماله فى السيدات الحوامل أو المرضعات، ويؤخذ فى بداية الــ 7 أيام الأولى من الاصابة، مضيفا: "الاكتمرا أنقذت حياة ناس كتير، و عقار باريسيتينيب لعلاج كورونا والمخصص لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدى".