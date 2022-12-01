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10 نصائح هامة من الصحة لوقاية الكبار والصغار من الفيروس المخلوى

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 10 نصائح هامة للوقاية من عدوى الفيروس المخلوى بين الكبار والصغار خاصة أطفال المدارس .

وتمثلت النصائح بحسب وزارة الصحة والسكان في الآتى:

1- الحفاظ علي كبار السن والأطفال من موجات البرد الشديدة.

2- رفع الحالة المناعية بتناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات.

3- شرب السوائل الدافئة والعصائر الغنية بالفيتامينات.

4- الحرص علي تطعيمات الانفلونزا.

5- تناول لقاح فيروس من مراكز  الوزارة بالمجان.

6- تناول لقاح المكورات الرئوية وذلك لمنع الاصابة بالالتهاب الرئوى.

7- البعد عن الاماكن المزدحمة.

8- الاستمرار في تطهير الأسطح وتنظيفها.

9- غسيل اليد باستمرار والحرص علي نظافتها.

-10  تجنب التقبيل للكبار والصغار منعا لنقل أى عدوى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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