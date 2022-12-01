شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح هامة من الصحة لوقاية الكبار والصغار من الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 10 نصائح هامة للوقاية من عدوى الفيروس المخلوى بين الكبار والصغار خاصة أطفال المدارس .
وتمثلت النصائح بحسب وزارة الصحة والسكان في الآتى:
1- الحفاظ علي كبار السن والأطفال من موجات البرد الشديدة.
2- رفع الحالة المناعية بتناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات.
3- شرب السوائل الدافئة والعصائر الغنية بالفيتامينات.
4- الحرص علي تطعيمات الانفلونزا.
5- تناول لقاح فيروس كورونا من مراكز الوزارة بالمجان.
6- تناول لقاح المكورات الرئوية وذلك لمنع الاصابة بالالتهاب الرئوى.
7- البعد عن الاماكن المزدحمة.
8- الاستمرار في تطهير الأسطح وتنظيفها.
9- غسيل اليد باستمرار والحرص علي نظافتها.
-10 تجنب التقبيل للكبار والصغار منعا لنقل أى عدوى.