شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة "عمالة زراعية" بصحراوى البحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقى 10 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية بطريق - القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.
وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.