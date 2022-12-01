مصرع 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة "عمالة زراعية" بصحراوى البحيرة.. صور

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية بطريق - القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

محمد يوسف

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