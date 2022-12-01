شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ والمناسبات أيام الإجازات فى أول شهر بالسنة الجديدة يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يقرب من شهر بات يفصلنا عن عام ميلادى جديد وهو عام 2023 ، ويحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الإجازات الرسمية خلال أول شهر فى السنة الجديدة يناير 2023 ، كما يلى :

-عيد الميلاد المجيد:

السبت 14 جمادى الأخرة

الموافق 7 يناير 2023

-ثورة 25 يناير:

الأربعاء 3 رجب

الموافق 25 يناير 2023

يأتى ذلك بالإضافة إلى 4 أيام إجازة فى الشهر عطلة نهاية الأسبوع "الجمعة"