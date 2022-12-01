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اعرف خطوط القطار الكهربائى السريع وموعد التشغيل

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كم تقريبا على 3 خطوط تربط جميع محافظات مصر، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن المشروع وموعد التشغيل.

الخط الأول: من العين السخنة لمرسى مطروح بطول 660 كم

الخط الثاني: من حدائق أكتوبر لأبو سمبل، بطول  1400 كم

الخط الثالث: من قنا لمدينة سفاجا، بطول 225 كم

عدد المحطات

الخط الأول: 22 محطة

الخط الثاني: 35 محطة

الخط الثالث: 4 محطة

التشغيل

تاريخ الافتتاح الرسمي 

الخط الأول: متوقع 2024

الخط الثاني: متوقع 2025

الخط الثالث: غير محدد

المالك وزارة النقل – المشغل اتحاد دويتشه بان والسويدي اليكتريك

السرعة المشغلة  

قطار سريع 230 كم/ساعة

قطار إقليمي: 160 كم/ساعة

قطار بضائع: 120 كم/ساعة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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