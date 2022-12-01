شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوط القطار الكهربائى السريع وموعد التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كم تقريبا على 3 خطوط تربط جميع محافظات مصر، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن المشروع وموعد التشغيل.
الخط الأول: من العين السخنة لمرسى مطروح بطول 660 كم
الخط الثاني: من حدائق أكتوبر لأبو سمبل، بطول 1400 كم
الخط الثالث: من قنا لمدينة سفاجا، بطول 225 كمعدد المحطات
الخط الأول: 22 محطة
الخط الثاني: 35 محطة
الخط الثالث: 4 محطةالتشغيل
تاريخ الافتتاح الرسمي
الخط الأول: متوقع 2024
الخط الثاني: متوقع 2025
الخط الثالث: غير محدد
المالك وزارة النقل – المشغل اتحاد دويتشه بان والسويدي اليكتريكالسرعة المشغلة
قطار سريع 230 كم/ساعة
قطار إقليمي: 160 كم/ساعة
قطار بضائع: 120 كم/ساعة