الخط الثالث: من قنا لمدينة سفاجا، بطول 225 كم

الخط الثاني: من حدائق أكتوبر لأبو سمبل، بطول 1400 كم

الخط الأول: من العين السخنة لمرسى مطروح بطول 660 كم

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كم تقريبا على 3 خطوط تربط جميع محافظات مصر، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن المشروع وموعد التشغيل.

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوط القطار الكهربائى السريع وموعد التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية