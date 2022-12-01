شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول كفيفة تحصل على الدكتوراه من جامعة المنصورة بعد تكريم الرئيس السيسي لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، عدد من المتفوقين من أبناء محافظة الدقهلية، وذلك على هامش افتتاحه لمدينة "المنصورة الجديدة"، ومن بين المكرمين الدكتورة "رنا حامد"، والتى انفرد الخليج 365 بلقاء معها فور حصولها على الدكتوراه، وكان لاستمرارها ومحاربتها من أجل الوصول لهدفها سبب رئيسى فى تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم.

ويستعرض ”الخليج 365” خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن الدكتورة رنا حامد....

من هى "رنا حامد""رنا حامد" بنت مدينة طلخا بالدقهلية أول طالبة من ذوى الهمم "مكفوفين" تحصل على الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى من جامعة المنصورة، وليس هذا هو الإنجاز الأول لصاحبة التحدى والإرادة، حيث تمكنت من قبل من الحصول على الماجستير و2 دبلومة من كلية التربية.طفولتها وعدم معرفة طريقة برايلالتحقت "رنا حامد" بالصف الأول الابتدائى فى مدارس عادية فى أول عامين من دراستها بالمرحلة الابتدائية، والجميع احتضنها وحاول مساعدتها لكنها واجهت صعوبات فى البداية فى التعامل والقراءة والكتابة لعدم تعلمها طريقة برايل للمكفوفين.جمعية للمكفوفين وتعلم طريقة برايلبعد انتهاء العام الدراسى للصف الثانى الابتدائي، علم والدها أن هناك جمعية للمكفوفين قد استأجرت غرفة صغيرة فى مدينة طلخا، فاتجه بها والدها إلى جمعية النور والأمل، وهناك تعلمت طريقة برايل على يد أساتذتها فى الجمعية، ثم استمرت فى استكمال الدراسة من خلالها.حاصلة على المركز الأول على الجمهورية للمكفوفين فى الثانوية العامةتفوقت على نفسها منذ الصغر فمنذ تعلمها لطريقة برايل وكانت فى ترتيب المتفوقين دائما، حتى وصلت إلى الثانوية العامة، وبسبب مجهودها حصلت "رنا" وقتها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة للمكفوفين.الأولى على الجمهورية تلتحق بكلية الآدابوقالت رنا حامد أنها رغم تفوقها وحصولها على مجموع كبير، جعلها تصنف فى المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة لذوى الهمم" المكفوفين"، ويؤهلها أن تلتحق بأكبر الكليات، إلا أنها اختارت كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.عشق الأدب واللغة الإنجليزية ومساعدة أشقائهاوقالت "رنا" أن اختيارها لكلية آداب قسم اللغة الإنجليزية يرجع لاتقانها اللغة الإنجليزية، وذلك كون أشقائها يعملان فى مجال تدريس اللغة الإنجليزية وساعداها كثيرا فى اتقانها، إضافة إلى عشقها وحبها للروايات والأدب ما جعل طموحها واختيارها الأول هو كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

تقدمت رنا فى عام 2007 لدراسة عام تربوى إضافة إلى التوجهة لتعليم البرامج التكنولوجية، التى تساعد ذوى الهمم من المكفوفين فى التعامل مع المجتمع، كل ذلك جعلها تندمج أكثر وتعتمد على نفسها.

الدولة تتيح الفرصة لذوى الهمم لاندماجهم بالمجتمعوفى عام 2014 أعلنت الحكومة المصرية عن مسابقة 30 ألف معلم، وتقدمت رنا للمسابقة واجتازت الاختبارات، والتحقت لمدة عام بإحدى المدارس لذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية، وبعدها صدر قرار بالتحاق ذوى الهمم بمحافظاتهم تيسيرا عليهم فعادت رنا إلى مدينة المنصورة مسقط رأسها مره أخرى.تعمل مدرسة منذ 6 أعوام وترد الجميل لمدرسة فى الطفولةعادت رنا مرة أخرى لمدينة المنصورة، وكلها عزيمة وإصرار وشغف لرد الجميل لمدرستها التى تدين لها بالفضل منذ الطفولة، وأصبحت رنا مدرسة للغة الإنجليزية منذ 6 أعوام بمدرسة النور والأمل للمكفوفين التى كانت إحدى تلميذاتها هذة المدرسة ذات يوم. دعم وتخفيز أسرتها ودعوات والدتهاوقالت "رنا" أن أسرتها كانت الداعم الاكبر لها، وتحديدا والدتها، والتى تعتبرها عكازها الذى اتكئت عليه منذ الطفولة وحتى حصولها على الدكتوراه، فعبرت رنا عن حبها وامتنانها لوالدتها بمقولة " الأم هى الإحساس بدون التحدث" ودائما دعوة أمى طوال مشوار حياتى "ربنا قارئ إلى فى قلبك ويارب ينولهولك".صراع مع النفس ورسالة لذوى الهممووجهت "رنا" رسالتها لأصحاب الهمم بأن يستمروا فى قتالهم نحو أهدافهم ولا ينظرون إلى الخلف، وأن يثبت كل شخص لنفسه قبل الجميع أنه قادر على التحدى، فكل شخص فى صراع مع نفسه وليس مع الآخرين معبرة بمقولة "النجاح نجاحى والفشل فشلى ".دعم الدولة لذوى الهمم ورسالة "رنا" "للرئيس" عبدالفتاح السيسيوفور تكريمها انتهزت الدكتورة رنا الفرصة لتعبر عن شكرها وامتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الدعم الذى قدمه الرئيس لذوى الهمم، والذى جعلهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وقالت "رنا": "حققنا نجاحا كبيرا منذ اهتمام الرئيس، فقد أعطى لنا مساحة أكبر ودا سبب وصولنا لمرحلة كبيرة فى عهد سيادته"، وأشارت "رنا" إلى أنها أردات توصيل رسالتها للرئيس الإنسان، قائلة: "ربنا يقويك".