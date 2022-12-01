شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطرق الصوفية تعلن عودة احتفالات الموالد من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى عن عودة الاحتفالات الصوفية بموافقة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة من وزارتى الداخلية والصحة والسكان.

وأوضح القصبى فى بيان له منذ قليل عودة الاحتفالات الصوفية والمناسبات الدينية والتى سبق وأن توقفت منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذا القرار يعكس استقرار الأوضاع الأمنية والصحية وقدرة وزارة الداخلية فى تأمين تلك الاحتفالات التى يشارك فيها الملايين من أبناء الطرق الصوفية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: المدن الجديدة تضم محطات تحلية مياه كلفتنا الكثير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك خطة للدولة وهناك خبراء وعلماء، متابعا" أنا لا أضع رجل على رجل وأقول كلمتين في موضوع، بل هذه دولة من خيرة العلماء سواء في الجامعة والوزارات وضعت هذا التصور".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن هذا التصور ليس وليد اليوم، بل كان موجود فى السابق ولكن الظروف لم تنجح في تنفيذه.

وتابع الرئيس السيسى: "خطة المياه قلنا نحتاج لتحلية مياه فى المدن الساحلية.. ففى شرق بورسعيد هناك 150 ألف متر مكعب مياه في اليوم، والجلالة 150 ألف متر مكعب في اليوم، والمدن الجديدة بها محطات تحلية كلفتنا كتير".

وزير الإسكان: المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تكلفت 24 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إننا نقوم بعمل مشروعات إسكان اجتماعى وشبكة طرق وموصلات لها فوائد مباشرة، وفوائد أكبر بأن يكون لدينا شبكة طرق قوية ووسائل للتواصل والتنمية الاقتصادية بين مناطق الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن هذا يحدث عندما ندرس الوعاء الذى نضع عليه التنمية.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: لدينا خطة تحلية لسنة 2052 .. وحجزنا مناطق للأراضى الخاصة بتلك المحطات، حيث ستكون على مساحة 9 مليون متر مكعب، وننفذ في الخطة الخمسية الأولى ثلثهم.

وأوضح عاصم الجزار، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه .

الرئيس السيسى يسلم عقود وحدات إسكان اجتماعى بالدقهلية لعدد من المواطنين

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من عقود وحدات إسكان اجتماعى بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين، وذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسى عدد من النماذج المضيئة بمحافظة الدقهلية.

ومدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

قطع المياه 12 ساعة عن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالجيزة غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام الجهاز التنفيذي بربط خط مياه محطة أوسيم قطر 1000 مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900 مم، للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه بعض المناطق بمراكز: "أوسيم ، كرداسة، منشأة القناطر" وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 2/ 12/ 2022 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2022.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

طقس الغد مائل للبرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.