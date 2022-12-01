شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة قطع المياه عن 18 منطقة بالجيزة اليوم وغداً.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب عن مناطق (أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنباري، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت)، لمدة 12 ساعة، ابتداءً من الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 3/12/2022.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بربط خط محطة مياه أوسيم قطر 1000مم الجديد بخط المياه القائم قطر 900مم، وذلك للبدء في أعمال تشغيل محطة مياه أوسيم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن قطع المياه سيتسبب في ضعف المياه في قرى شمال الجيزة "بهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم".

وكلف المحافظ، رؤساء مراكز ومدن أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وإزالة أى معوقات.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق "صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسي، عرب بني صالح" بمركز ومدينة أطفيح، وذلك لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 3 / 12 / 2022 حتى الساعة الرابعة صباح يوم الأحد الموافق 4/ 12/ 2022.

وأرجعت المحافظة، سبب القطع إلى أعمال ربط الخط الرئيسي قطر 355 مم بولي ايثيلين المغذي لقرى "صول، وعرب بني صالح، رافع قرية مسجد موسي" على الخط صلب قطر 800 مم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لقرى مركز ومدينة أطفيح وتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة أى معوقات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

وأشارت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.