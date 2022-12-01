شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور تعلن الطوارئ الصحية بسبب تفشى أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الإكوادور، حالة الطوارئ الصحية للحيوان لمدة 90 يومًا، بعد التأكد من وجود فيروس أنفلونزا الطيور في ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

تشير البيانات الرسمية إلى أن الإكوادور بها حوالي 263 مليون دجاجة و 16 مليون طائر آخر ، وقالت الوزارة إن أنفلونزا الطيور لا تشكل خطرا على الصحة لمن يستهلك البيض ولحوم الدجاج.

وأوضحت قناة "تيلى سور" الفنزويلية أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الإكوادورية في إنشاء حجر صحى داخلى لمزارع الثروة الحيوانية المتأثرة بالفيروس والمهددة بانتشار أنفلونزا الطيور.

ووفقًا للوزير برناردو مانزانو، فإن أولئك الذين يستهلكون البيض ولحوم الدجاج لن يعرضوا صحتهم للخطر، نظرًا لأن تفشي المرض بالكاد موجود في 0.15 % من بين سكان البلاد.

وحذرت السلطات الاكوادورية من أنه كجزء من البروتوكول الأمني ​​، سيتم ذبح حوالي 180 ألف طائر، والتي توجد في البؤرة المكتشفة.

وبحسب البيانات الرسمية ، يوجد في الإكوادور حوالي 263 مليون دجاجة و 16 مليون طائر آخر.