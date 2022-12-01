شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نخطط لتطوير 2 مليون رأس ماشية عبر برنامج يستغرق 10سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك مليونى رأس ماشية نريد تطويرها، وذلك من خلال برنامج قد يأخذ 10 سنوات، بمعدل كل سنة 100 ألف رأس.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة: لو بنضع أدينا فى يد بعض ويكون الجهد مشترك من الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع الدولى، وبنجمع أموالا ونساعد بها الناس ونعطى رأس ماشية سيتغير حياة المزارع، وليس أقل من 200 جنيه هيكسبها من رأس الماشية في اليوم.

ومدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.