شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محليات كبرى الشهر المقبل بعد تدريب المرشحين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التنمية المحلية، البرنامج التدريبى الخاص بتأهيل 58 من المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2021، وذلك تمهيدا لإصدار حركة محليات كبرى يناير المقبل، تتضمن القيادات الجديدة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن حركة المحليات المقبلة ستشمل الدفع بعناصر جديدة قادرة على العمل فى مختلف الظروف، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من التدريب، للمرشحين لتولى مناصب قيادية والتى ستعقد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب فى الفترة من 25 وحتى نهاية ديسمبر 2022، وهى التدريب الميدانى بأحياء محافظتى القاهرة والجيزة، تتبعها المرحلة الرابعة والأخيرة وهى دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب فى الفترة من أول وحتى منتصف يناير 2023.

وأصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أمس الأربعاء، حركة محليات محدودة لعدد من سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين المحافظات وتضمنت الحركة تنقلات وتعيينات لحوالى 6 قيادات محلية بمحافظات البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف، وتضمنت حركة المحليات المحدودة تعيين المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام البحيرة فى وظيفة سكرتير عام محافظة القاهرة، وتكليف اللواء يحيى محمد الأدغم رئيس حى النزهة فى وظيفة سكرتير عام مساعد القاهرة وتعيين اللواء أيمن عبدالعال الشريف سكرتير عام مساعد الغربية فى وظيفة سكرتير عام الدقهلية.

كما ضمت حركة المحليات تعيين اللواء حازم محمد عزت سكرتير عام الدقهلية فى وظيفة سكرتير عام محافظة بنى سويف، وتصعيد المهندس محمد محمد الصافى سكرتير عام مساعد الشرقية وتعيينه سكرتير عام الشرقية وكذا تكليف اللواء أحمد محمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر فى وظيفة سكرتير عام البحيرة.