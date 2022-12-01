شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والتموين تضبطان شركات تبيع خامات الأعلاف فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين بحملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الاعلاف، في إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التي شكلها وزير الزراعة برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتم التفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف بمحافظة المنوفية

ومن خلال التتبع والمعلومات فقد تم رصد بعض الشركات تقوم ببيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة وبدون فواتير وكذلك تم رصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا بدون فواتير، وعليه فان عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفه للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الاسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وعلى الجانب الآخر تم رصد ثلاثة مصانع أعلاف من كبرى الشركات العامله فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، كما تم مفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.

هذا وسوف تستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتي الزراعة والتموين والجهات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.