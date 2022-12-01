شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعقد دورة إعداد قادة المستقبل لـ60 متدربا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبى الـ 17 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى، الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 60 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التى أعدها مركز سقارة فى شهر أغسطس الماضى، مؤكدا أن الدورة تهدف إلى إعداد صف ثان من الكوادر القيادية والشبابية المدربة والمؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

ووجه الوزير، بحسب بيان للوزارة اليوم، القائمين بزيادة مساحة التدريب التفاعلى وورش العمل وجلسات المحاكاة للمشاركين فى دورة قادة المستقبل، وأن تكون مشروعات التخرج لهم فى نهاية الدورة مرتبطة بأحد المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجى هذه الدورة بحصولهم على دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة من أوائل الوزارات التى نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، موضحًا استمرار الوزارة فى تطوير الحقائب التدريبية وفق أحدث البرامج وأساليب التدريب واحداث نقلة نوعية فى تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل فى أسلوب التدريب بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات وإعداد الـ business plan، وكيفية إدارة المشروعات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها فى المحليات، ومهارات القيادة، وبناء فريق العمل، وتطوير منظومة البناء ومعالجة المخالفات، التعريف بمفاهيم التنمية الاقتصادية والصناعية واللوجيسية وإطارها القانونى، بالاضافة إلى الاقتصاد الكلى والجزئى ومؤشرات بيئة أداء الأعمال والشمول المالى، ويختتم الأسبوع التدريبى الأول بالمتابعة والتقييم والقياس المرجعى ومعدلات الأداء.

وقال وزير التنمية المحلية: الأسبوع التدريبى الـ 17 سيتضمن أيضًا 3 دورات تدريبية وهى دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم وينفذها مشروع السياسات السكانيه بالوزارة، ودورة التحليل المالى وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التى يقوم بتنفيذها الهيئة العامة للاستثمار، ودورة إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال التى ينفذها المركز الإقليمى لدراسات التنميه المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 90 متدربًا من جميع المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم" يستفيد منها 30 متدرب من العاملين بوحدات مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بهدف رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات، وتتضمن الدورة عدة موضوعات منها مفهوم ديناميكيات السكان، والقضية السكانية والوضع الحالى على مستوى مصر، دور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية، كما تتضمن العديد من الورش العمل لتحديد المؤشرات السكانية المؤثرة فى أداء البرنامج السكانى بكل محافظة، وكيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان وعرضها ومناقشتها، إضافة إلى محاور الإستراتيجية السكانية لكل محافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة "التحليل المالى وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" تهدف إلى إعداد كوادر اقتصادية متخصصة تساهم فى تيسير إجراءات دعم الاستثمار فى المحافظات، ويستفيد منها 30 متدرب من العاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية بالمحافظات، وتركز الدورة على عدة موضوعات منها التكاليف الاستثمارية، والحوافز الاستثمارية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وشروط منح الحوافز الاستثمارية وقائمة المستندات، والتحليل المالى، وإعادة الهيكلة، ودراسة الجدوى الاقتصادية، كما تتناول الدورة إجراءات تقييم بعض المشروعات الاستثمارية، وعرض حالات عملية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن دورة "إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال" يستفيد منها 30 متدرب من خريجى دورات قادة المستقبل والقيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات وخريجى جامعة اسلسكا، وتتناول الدورة عدة موضوعات منها المفاهيم والمصطلحات الأساسية لإدارة مخاطر الكوارث والأزمات، وخطة إدارة المخاطر فى العملية الإدارية، والخطة الاستراتيجية، وأنواع المخاطر، والعلاقة بين التنمية المستدامة ومخاطر الكوارث، والتعريف بإدارة استمرارية الأعمال ومدى الحاجة إليها، وإجراءات بناء نظام استمرارية الأعمال، والفرق بين استمرارية الأعمال وبين إدارة المخاطر، بالاضافة إلى كيفية التعافى من الكوارث، والطبعة الزرقاء للخدمة Service BluePrint ) ) وخطوات تقييم المخاطر، وإعداد مصفوفة المخاطر، والتخطيط للطوارئ، وإطار إدارة المخاطر الأيزو 31000 : 2018، وخطط الإستجابة للتعامل مع المخاطر بأمثلة استرشادية، والمراقبة والمتابعة والتسجيل والتوثيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.