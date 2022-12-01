شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن اعتماد 79 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة المنيا، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الأزهرية المجموعة (الأولى- الثالثة- الرابعة) ومن العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي2022.

وأكدت الوزارة، أنها ستعلن تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من هذه المحافظة أو المحافظات الأخرى.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، إطلاق مبادرة "مفاتح الخير" يوم الأحد المقبل، ولمدة شهر كامل، وذلك فى إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية، من خلال خمس قوافل ومائة وخمسين ندوة.

وأوضحت الوزارة، أن مبادرة "مفاتح الخير" تهدف إلى بث روح الأمل والتفاؤل فى نفوس الناس جميعًا، وتقوية روح التراحم والتكافل والتسامح واحترام الآخر، وبيان مفاتيح الفرج من الذكر والدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام، فضلاً عن الجد والاجتهاد فى العمل.