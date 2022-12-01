شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية بين 4 مراكز لإعداد محفظى القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين فى مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم اليوم، الخميس، بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.

والمراكز المتنافسة هى: "مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد صادق الرافعي بالغربية، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الحق بأسيوط، مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد سيدى جابر بالإسكندرية".

وتعقد المسابقة بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن، والشيخ هاني السباعي مدير عام شئون المساجد، والدكتور أيمن خضر مدير مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، والشيخ أحمد ضيف الله جاويش عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ محمود حسن عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور رمضان محمود محمد أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.