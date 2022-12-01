شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للمرشحين لتولى مناصب قيادية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى الخاص بتأهيل 58 من المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2021، والذى استمر لمدة أسبوعين، تم خلالها التدريب على عدة

موضوعات متعلقة بعمل المحليات، وتضمن البرنامج التدريبى محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالى 90 ساعة تدريب.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المرحلة الثانية من التدريب ستتم بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال دورة تدريبية أخرى لمدة 3 أسابيع فى الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب فى الفترة من 25 وحتى نهاية ديسمبر 2022، وهى التدريب الميدانى بأحياء محافظتى القاهرة والجيزة، تتبعها المرحلة الرابعة والأخيرة وهى دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب فى الفترة من أول وحتى منتصف يناير 2023، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة، والتى يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل فى مختلف الظروف، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

وفى نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 1/12/2022 بانتهاء فعاليات الأسبوع رقم 16 من الخطة التدريبية للمحليات والذى تضمن 3 دورات استفاد منها 85 متدرب من جميع المحافظات، منها دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات، فيما انتهت أمس فعاليات دورة التخطيط المحلى المتكامل وهى من دورات التكليف الرئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستفاد منها 30 من مديرى التخطيط بمحافظات أسيوط والأقصر والوادى الجديد.



المشاركون فى الدورة



جانب من الدورة