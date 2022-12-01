شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تنظم ندوات بمراكز إعداد محفظى القرآن بعنوان "حق الوطن ودور المواطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف ندوات ‏تثقيفية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمحافظات: البحر الأحمر، والوادي الجديد، والسويس، وأسيوط، والأقصر حاضر فيها نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، تحت عنوان (حق الوطن ودور المواطن).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الندوات التثقيفية، تأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وفي ضوء مبادرة "حق الوطن".

وأكد العلماء أن التحديات العالمية تفرض على الجميع الاصطفاف لمواجهة هذه المخاطر بالغة الدقة، وأن حق الوطن يقتضى ضرورة تقصي الحقائق وعدم ترديد الشائعات أو نشرها بأي صورة من الصور، حيث إننا نعيش فضاءً إعلاميًّا مفتوحًا، مما يتطلب منا بذل الجهد لكشف الحقائق للمواطنين بالتأكد من المعلومات من مصادرها الأصيلة.

كما أكد العلماء، أن‎ ‎ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت، وأن حماية الوطن في ‏مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا جنديًّا مخلصًا ‏لوطنه في مكانه.‏



الندوة



جانب من الندوة لوزارة الأوقاف



جانب من الندوة