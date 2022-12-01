شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير متفرعات منطقة الإسكان بالوراق والمنطقة الأثرية وعمانى بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استكمال أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بحي الوراق ورصف وتطوير عدد من الشوارع بمنطقة الإسكان، حيث تم وضع الطبقة الرابطة ورصف عدد 8 شوارع وهم محمد عبد الحميد وعبد السميع رحيم والنهضة بطول ( 3.2كم ) وشوارع المهندس ومصباح عامر وعمر بن الخطاب بطول ( 1.5كم ) وشارعى مخزن الأنابيب وعبد الرازق الحبروتي بطول ( 1.5كم )، وأعمال رصف وتطوير الطريق وأرصفه المشاه وتركيب أعمدة إنارة لتظهر بالشكل اللائق، وذلك فى إطار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأطلع محافظ الجيزة، على نسب التنفيذ بمشروع تطوير طرق المنطقة الأثرية وعباس عناني بمركز ومدينة البدرشين والتي تم تنفيذ أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتمهيد تسويه الشوارع والطرق الداخلية بقرية سقاره بالبدرشين استجابه لمطالب المواطنين لتسهيل الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، على استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل علي تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ و التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من الاعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة.



أعمال التطوير