شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأوقاف فى الأسبوع الثقافى بالمساجد: ديننا دين البناء لا الهدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة الأوقاف، فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الثقافى فى 6 محافظات، تحت عنوان: "آداب طلب العلم" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن العلم والإيمان قرينان، وأن العلم النافع هو كل علم يؤدى إلى عمارة الكون فديننا دين البناء لا الهدم، وأن العلم يحتاج إلى ذكاء عقلى لاستيعاب المعلومات والمفاهيم، وحرص على حضور مجالس العلم، ومدارسته، واجتهاد فى الوصول إلى مقاصد الأمور وحقائقها، ففى مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الزهراء التابع لإدارة طور سيناء، حاضر فيه الشيخ محمود أحمد صابر عثمان إمام وخطيب ومدرس، والشيخ مصطفى عبد المعطى إمام وخطيب ومدرس، وقدم له محمود عيسى كبير الإذاعيين بإذاعة جنوب سيناء، والقارئ الشيخ محمد عبد الحليم محمد قارئا، والمبتهل الشيخ إبراهيم البكرى الراعى مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الإمامين، حاضر فيه الشيخ محمود السعيد محمد على إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر)، والشيخ أحمد مختار عبد الخالق إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر)، وقدم له الشيخ عبد الله حمدى عاشور إمام وخطيب ومدرس (قادة فكر)، والقارئ الشيخ محمد إبراهيم عبده رمضان قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد محمد عبد البارى جده مبتهلًا، بحضور الشيخ خالد عبد الله أحمد مدير إدارة أوقاف الجناين، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الوادى الجديد أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد المجمع الإسلامى بالداخلة، حاضر فيه الدكتور على رمضان محمد مدرس الحضارة والتاريخ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط، والشيخ أحمد حنفى أبو بكر إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ عبد الله عبد السلام قارئًا، والمبتهل الشيخ منصور محمد حسين مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الحاج حسن، حاضر فيه الدكتور حسن إبراهيم مصطفى أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بأسوان، والشيخ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة، والشيخ عبد الله محمد طه مسئول المساجد بالمديرية، وقدم له الشيخ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ محمود عطاالله القوصى قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد أبوبكر الصديق بسفاجا، حاضر فيه الشيخ حازم عبد الحميد على إمام وخطيب ومدرس، والشيخ بدرى محمد موسى إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمود أحمد محمد إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ محمد السمان عبد الله قارئًا ومبتهلا، بحضور الشيخ بدرى بغدادى حامد مدير إدارة أوقاف سفاجا، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف بنى سويف أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الرضا، حاضر فيه الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بنى سويف، وقدم له الشيخ عمر صابر عبد الله إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ فراج أحمد فراج قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.



اليوم الرابع



جانب من القاء