شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: - الطماطم بـ6.5 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ10 جنيهات . ‎‏- البصل الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ10 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الجزر بـ10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ10 جنيهات. ‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ11 جنيها. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ8.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ24 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ10 جنيهات. ‏‎- فاصوليا بـ 11جنيها. ‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‎‏- جوافة بـ9 جنيهات. - رمان بـ10 جنيهات.