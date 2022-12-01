شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف المهندس نير حمدى بمهام الرئيس التنفيذى لهيئة الأبنية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزارياً رقم 252 لسنة 2022، بتكليف المهندس نير حمدى أحمد مرسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للأبنية التعليمية" نائب مدير الهيئة لشئون الفروع" بالمهام والاختصاصات الآتية بجانب عمله لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتعيين نائب للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

- ممارسة مهام الرئيس التنفيذى للهيئة واختصاصاته عند غيابه بما فى ذلك حضور اجتماعات الوزارة واجتماعات مجلس الوزراء.

- تقديم المشورة الفنية للرئيس التنفيذى للهيئة ومساعدته فى أداء مهامه واختصاصاته والقيام بحضور جلسات مجلس الإدارة.

- الإشراف على جميع الإدارات المركزية بالهيئة والإدارات العامة.

- القيام بالتنسيق فى مجال نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة.

- الإشراف على أعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الهيئة ومتابعة عمليات التنفيذ.

- متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفى وتحسين بيئة العمل.

- تمثيل الهيئة فى الداخل والخارج عندما يكون التمثيل فى مستواه.

- يتولى تنفيذ مهام الرئيس التنفيذى للهيئة التى يفوضه أو يكلفه بها من مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.