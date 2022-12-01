شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بمحكمة الاستئناف يحصل على دكتوراه فى فلسفة العلوم الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المستشار الدكتور تامر محمد العربي الرئيس بمحكمة الاستئناف، على درجة الدكتوراة في فلسفة العلوم الاقتصادية والقانونية والبيئية.

يذكر أن المستشار العربى يعمل رئيسا بمحكمة الاستئناف، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، وعضو المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، وحصل على درجة الدكتوراة في فلسفة العلوم الاقتصادية والقانونية والبيئية.