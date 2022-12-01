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رئيس بمحكمة الاستئناف يحصل على دكتوراه فى فلسفة العلوم الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - حصل المستشار الدكتور تامر محمد العربي الرئيس بمحكمة الاستئناف، على درجة الدكتوراة في فلسفة العلوم الاقتصادية والقانونية والبيئية.

 

يذكر أن المستشار العربى يعمل رئيسا بمحكمة الاستئناف، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، وعضو المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، وحصل على درجة الدكتوراة في فلسفة العلوم الاقتصادية والقانونية والبيئية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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