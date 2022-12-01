شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير أمام الرئيس السيسى: الإنجازات فى مصر واضحة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف منير، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة: "الفيلم الذى تم بثه اليوم كان بصوتى، والإنجازات واضحة وباينة، ومصر مليانة بالإنجازات".

وأضاف الفنان شريف منير خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي: "أنا بنام وأقوم ألاقى الدنيا متغيرة وأروح مشوار وأعود أجد الدنيا متغيرة".

وتابع الفنان شريف منير: "أنا من سكان حى المقطم.. والمقطم أصبح شيء أخر.. وأنا اتولدت في المنصورة وحبيت الفن في المنصورة، فهى بلد عظيمة وجميلة وناسها حلوين، فمسرحية مدرسة المشاغبين شاهدتها من خلال فرقة المنصورة المسرحية".

وقال الفنان شريف منير: المنصورة بلد جميلة وعظيمة، وجئت من عامين ونصف لأقوم بعمل إعلان عن المنصورة الجديدة، ولم يكن هذا الكلام موجود ولا أعلم متى تم بناء كل هذا، فالإنجازات واضحة.. ومن لم يصدق فهذا شأنه ، فهذه الجمهورية الجديدة فعلا، والمنصورة خرج منها ناس عملاقة، مثل رشدى أباظة وفاتن حمامة وأنيس منصور ، فالمنصورة بلد عظيمة، وكل هذا حدث بالإرادة المصرية .