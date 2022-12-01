شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"شريف منير": "انت من المنصورة؟".. والأخير يرد: "أه من المنصورة أهو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حديث الفنان شريف منير، قائلا" أنت من المنصورة"، ليرد الفنان شريف منير "أه من المنصورة أهو".

ورد الرئيس السيسى على الفنان شريف منير قائلا: حاجة عظيمة وأحنا سعداء بك"، ليرد الفنان شريف منير "بشكركم وأهلا بكم في بلدكم المنصورة الجديدة وتحيا مصر".

ومدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.