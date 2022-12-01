شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فقرة فنية لكورال جامعة المنصورة ونجوم برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة فقرة غنائية لكورال جامعة المنصورة، وعددا من نجوم برنامج الدوم.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، والتى سيتم افتتاحها بشكل رسمى اليوم الخميس.

وتتميز المدينة بطابعها الخاص، حيث تنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى وأنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحى، وفيلات، وإسكان متوسط، واجتماعى، لتستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة، فضلا عن الفنادق السياحية التى تخدم زوار المدينة بهدف السياحة العلاجية.

وتبذل الدولة المصرية جهودا مضنية نحو إنشاء المدن الجديدة، وتستهدف المشروعات العمرانية فى الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، فضلًا عن تلك المدن متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والثقافية، مثل مدينة المنصورة الجديدة.