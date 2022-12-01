الرئيس السيسى: نقدر نعمل حواجز للشواطئ بطول 300 كيلومتر بمليارات الجنيهات

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "ما لدينا من مياه أقل من 500 متر مكعب للفرد فى السنة.. أنا محتاج أقابل النمو المحتمل فى الطلب على المياه بالنمو اللى هيحصل على السكان فنجيب مياه للنمو السكاني منين؟".

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة لارتفاع منسوب المياه بمعدل متر أو مترين، وذلك خلال الخمسين عاما المقبلة، مضيفا: "نقدر نعمل حواجز لـ 300 كيلومتر ستكلفنا مليارات الجنيهات لحماية الشواطئ والناس".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع