شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: عقدنا 63 عقد شراكة مع مطورين بالقطاع الخاص بتريليون و100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: "إننا وضعنا المخطط القومى 2052 وكان هدفنا مضاعفة المعمور وما أضافته مدن الجيل الرابع الكثير".

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أننا منتشرين على إجمالي الجمهورية، ونقوم بتوسيع عوائد التنمية لوضع استثمارات فيها".

وتابع وزير الإسكان: قمنا بعمل 63 شراكة مع مطورين من القطاع الخاص، وهناك 63 مشروعا وحجم الاستثمارات التي قدموها في دراسات الجدوى تريليون و100 مليار جنيه، وحصة الدولة منها 311 مليارا.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه المشروعات تساهم في توفير 200 ألف فرصة عمل دائمة بجانب فرص عمل كثيرة للغاية غير مباشرة.