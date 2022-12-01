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الرئيس السيسي: لو قللنا الأعمال شوية فيه 5 ملايين أسرة يعيشوا إزاى؟

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان حد كلمني نخف الأعمال بتاعتنا شوية، قلتلهم حجم الشركات العاملة فى الدولة المصرية فى مشروعات محددة، ومش بتكلم على القطاع الخاص، هنلاقى هناك مش أقل من 5 آلاف شركة شغالين يا جماعة، يعنى متوسط مش هقول 5 آلاف لا قول ألف عامل بس فى كل شركة، يعني 5 ملايين إنسان يعنى 5 ملايين أسرة، لو قفلت قولولى الملايين دى كلها تعيش ؟ طيب أديهم تكافل وكرامة ولا أخليهم يشتغلوا ويبنوا البلد؟".

 

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "قوتنا في فهمنا ولما بخلي زمايلي يشرحوا ويتكلموا في أمور قد تكون مش محل اهتمام المواطن، في النهاية هو عاوز فلوس في جيبه والحاجات موجودة في السوق بسعر كويس".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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