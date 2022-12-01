شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لو قللنا الأعمال شوية فيه 5 ملايين أسرة يعيشوا إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان حد كلمني نخف الأعمال بتاعتنا شوية، قلتلهم حجم الشركات العاملة فى الدولة المصرية فى مشروعات محددة، ومش بتكلم على القطاع الخاص، هنلاقى هناك مش أقل من 5 آلاف شركة شغالين يا جماعة، يعنى متوسط مش هقول 5 آلاف لا قول ألف عامل بس فى كل شركة، يعني 5 ملايين إنسان يعنى 5 ملايين أسرة، لو قفلت قولولى الملايين دى كلها تعيش ؟ طيب أديهم تكافل وكرامة ولا أخليهم يشتغلوا ويبنوا البلد؟".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "قوتنا في فهمنا ولما بخلي زمايلي يشرحوا ويتكلموا في أمور قد تكون مش محل اهتمام المواطن، في النهاية هو عاوز فلوس في جيبه والحاجات موجودة في السوق بسعر كويس".