شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: النمو السكانى "سيأكل" البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "النمو السكانى هياكل البلد، وعندما نقول ذلك احنا مش بنخوفكم ونقول الكلام ده لكل المؤسسات في مصر بما فيها المؤسسات الدينية".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: هل يرضى ربنا إن اللى كنا فيه من 100 سنة كنا كدة، وبعد ما الدنيا كلها تقدمت نبقى كدة الآن، هل اللى كان موجود من 80 و100 سنة في المنصورة، هو اللى موجود فى المنصورة الآن، ويقولك ده ميصعبش علينا أن نكون منذ 100 سنة مشهد، والآن مشهد آخر".