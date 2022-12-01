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الرئيس السيسى: النمو السكانى "سيأكل" البلد

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "النمو السكانى هياكل البلد، وعندما نقول ذلك احنا مش بنخوفكم ونقول الكلام ده لكل المؤسسات في مصر بما فيها المؤسسات الدينية".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: هل يرضى ربنا إن اللى كنا فيه من 100 سنة كنا كدة، وبعد ما الدنيا كلها تقدمت نبقى كدة الآن، هل اللى كان موجود من 80 و100 سنة في المنصورة، هو اللى موجود فى المنصورة الآن، ويقولك ده ميصعبش علينا أن نكون منذ 100 سنة مشهد، والآن مشهد آخر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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