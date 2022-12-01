شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هذه المشروعات ليست زيادة فلوس معانا ولكنها أمور حتمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "اللقاءات فرصة حتى نتكلم مع نفسنا وأهلنا، فنحن لسنا موجودين لنتحدث فى الدقهلية أو المنصورة فقط بل فى كل الدولة ليعلموا لماذا نفعل ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: "هذه المشروعات ليس زيادة فلوس معانا ولكنها أمور حتمية لازم نعمل كدة ولو معملناش كدة يبقى قصرنا في الحاضر والمستقبل".

وتابع الرئيس السيسى: "أنتم في مجلس الوزراء عندما تجتمعون ففي كل اجتماع عليكم أن تتحدثوا في هذه الموضوعات لتشكيل وعى حقيقى".