شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار: الصحة الرقمية فى تقليل الانبعاثات الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الاعلامى لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الصحة الرقمية فى تقليل الانبعاثات الكربونية وقد أشار إلى مؤتمر cope 27 الذى استضافته مصر منذ أسبوعين.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الإعلامى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر cop27 والدعوة العالمية إلى اتباع إجراءات التخفيف والتكيف للحد من التغيرات المناخية التى تهدد كوكبنا، وحيث أن القطاع الصحى يساهم بنسبة 5% من الانبعاثات الكربونية، فإن الصحة الرقمية هى سبيل أساسى فى تخفيف الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، داعيا إلى التوسع فى تطبيق التطبيب عن بعد ليس فقط لإنقاذ حياة المرضى وانما لانقاذ كوكبنا الذى نعيش عليه.

وفى سياق متصل، استعرضت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود وزارة الاتصالات فى التحول الرقمى بجميع القطاعات ولاسيما القطاع الصحى وتعاون الوزارة مع جميع الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق هذا الهدف، كما أشارت الى أهمية الصحة الرقمية واهتمام الدولة المصرية بها بدرجة كبيرة، حيث تتبنى الدولة مبادرة رئيسية للتطبيب عن بعد، وتشارك فيها وزارة الاتصالات من خلال بروتوكول تعاون بين كلا من وزارة الصحة والإسكان المصرية ووزارة الاتصالات.

وأشار الدكتور أحمد منديل، منسق البحث والتطوير والابتكار بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية نيابة عن الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن منظمة الصحة العالمية طورت منظمة العديد من الأطر والمبادئ التوجيهية لدعم أفضل الممارسات فى التخطيط الاستراتيجى والتنفيذ على المستويات التشغيلية.

بينما استعرض الدكتور حازم مصطفى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بعد مؤكدا تميز التجربة المصرية ودور الصحة الرقمية فى مواجهة تحديات الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية.

كما أوضح أن تعميم هذه التجربة سیتیح للدولة توجیه الموارد بكافة أشكالھا للاحتیاجات الصحیة الفعلیة فى المدن والقرى والمناطق النائیة بنفس الكیفیة مما سینتج عنه فضل استخدام لھذه الموارد للتطویر المستدام للخدمات الصحیة.