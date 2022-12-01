شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 10 آلاف طن قمح بالجلسة الثانية للبورصة السلعية بسعر 9766 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن البورصة المصرية للسلع أنه تم انتهاء الجلسة الثانية للبورصة المصرية للسلع بنجاح أمس الأربعاء الموافق 30 نوفمبر مع استمرار الطرح الثانى على التوالى لسلعة القمح الروسى المستورد.

هذا وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 10 آلاف طن قمح روسى مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع وقد تم تنفيذ عدد 17 عملية شراء بالفعل.



هذا وقد بلغ عدد طلبات الشراء التى تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 31 طلب بإجمالى كمية قدرها 21116.72 طن بنسبة زيادة قدرها 111.17%؜ من إجمالى الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9766.67 جنيه مصري.

ويأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية فى تنظيم أسواق السلع ‏وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع فى السوق المصرى، ونظرًا لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالميًا، ‏وحرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية فى هذا الخصوص، ‏ومساهمة فى تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار فى السوق ‏المحلي.



وفى ذات السياق تعقد البورصة المصرية للسلع ثالث جلساتها يوم الأحد القادم الموافق 4 ديسمبر 2022 فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

البورصة المصرية للسلع



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