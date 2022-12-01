شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الشيخ محمد بن زايد باليوم الوطنى الواحد والخمسين للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،و أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشعب الإماراتى الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطنى الواحد والخمسين لدولة الإمارات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديمَ على دولة الإمارات الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة؛ أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة ودور قادتها الأوفياء فى ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك؛ سيرًا على نهج والدهم الحكيم المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مقدرًا العلاقات الوثيقة التى تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مختلف المجالات، ما كان له عظيم الأثر فى تعزيز السِّلم والأخوة الإنسانيَّة حول العالم.