شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى كوريا الجنوبية يشارك باحتفالية مؤسسة Kukkiwon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سفير مصر لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن فى الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة Kukkiwon بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها.

وأنشأت المنظمة المذكورة عام 1972، بهدف نشر ودعم رياضة التايكوندو عالميا، من خلال ابتعاث اللعبة من كوريا الجنوبية إلى الدول المختلفة.





سلم رئيس المنظمة السفير المصرى لدى كوريا الجنوبية شهادة فخرية بحصوله على عدد 7 دان بلعبة التايكوندو.

التقى السفير المصرى على هامش الحفل مع An Hyungwon مدرب منتخب مصر للتايكوندو والمبتعث من المنظمة.