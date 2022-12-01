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سفير مصر لدى كوريا الجنوبية يشارك باحتفالية مؤسسة Kukkiwon

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القاهرة - سامية سيد - شارك سفير مصر لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن فى الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة Kukkiwon بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها.

 

وأنشأت المنظمة المذكورة عام 1972، بهدف نشر ودعم التايكوندو عالميا، من خلال ابتعاث اللعبة من كوريا الجنوبية إلى الدول المختلفة. 

 

الاحتفال
 

سلم رئيس المنظمة السفير المصرى لدى كوريا الجنوبية شهادة فخرية بحصوله على عدد 7 دان بلعبة التايكوندو.

 

التقى السفير المصرى على هامش الحفل مع An Hyungwon مدرب منتخب مصر للتايكوندو والمبتعث من المنظمة.

 

الاحتفالية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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