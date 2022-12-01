شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة الفصل الدراسى الأول 2023 لطلاب الجامعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ومن المقرر أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتشهد الجامعات خلال الأيام الجارية ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، ووفقا للجدول الزمنى، سيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل.