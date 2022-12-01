شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة.

وتتوسط المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.