شكرا لقرائتكم خبر عن ‫افتتاح المهرجان الأول للزيتون في حديقة الاورمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهرجان الأول للزيتون صباح اليوم الخميس والذي يستمر لمدة 5 أيام بحديقة الأرومان في الجيزة. ويتضمن المهرجان معرضًا للزيتون وكل منتجاته وهو مخصص للبيع المباشر للجمهور بأسعار وعروض حصرية للمهرجان ، وفقرات ترفيهية وتثقيفية ومسابقات عديدة وفقرات يومية للطبخ بزيت الزيتون والتعريف بقيمته الغذائية وأهميته الصحية .