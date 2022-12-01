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‫افتتاح المهرجان الأول للزيتون في حديقة الاورمان اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهرجان الأول للزيتون صباح اليوم الخميس والذي يستمر لمدة 5 أيام بحديقة الأرومان في الجيزة.

 

ويتضمن المهرجان معرضًا للزيتون وكل منتجاته وهو مخصص للبيع المباشر للجمهور بأسعار وعروض حصرية للمهرجان ، وفقرات ترفيهية وتثقيفية ومسابقات عديدة وفقرات يومية للطبخ بزيت الزيتون والتعريف بقيمته الغذائية وأهميته الصحية .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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