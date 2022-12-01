شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.