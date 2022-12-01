شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الامتحانات الشهرية الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري وستكون كالتالى: سيكون درجة الاختبار 15 درجة، وسيكون امتحان آخر فى أواخر شهر نوفمبر ودرجاته أيضا 15 درجة وسيكون هناك مهام أدائية عليها 35 درجة و5 درجات مواظبة، وسيكون امتحانات نصف العام الدراسي درجاته 30، وبذلك سيكون الدرجة النهائيه 100 درجة ومثلها فى الترم الثاني، وسيصبح المجموع الكلى 200 يقسم على 2 ويعطى الدرجة النهائية للطالب فى آخر العام ويعوض عنها بالألوان.

وعن الآلية والكيفية لامتحان مادة القرآن الكريم للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري: أولا مادة القرآن الكريم مادة أساسية تعامل فى الاختبارات والامتحانات مثل المواد الأخرى المقررة على التلاميذ والدرجة النهائية للمادة كما وضحها منشور قطاع المعاهد 100 درجة فى الفصل الدراسي الأول، ومثلها فى الفصل الدراسي الثاني ويتم تقسيم مجموع الفصلين على 2 ويعطى التلميذ درجته بالألوان وليس بالأرقام، وبناء على المنشور سيتم عقد اختبارات فى اليوم المحدد بالجدول فى مادة القرآن الكريم، وسيتم وضع الاختبار من قبل محفظ (معلم) القرآن تحت إشراف شيخ المعهد والتوجيه الفنى للمادة، وسيكون مدة الاختبار فترة واحدة فقط (ساعة زمنية)، ويكون الاختبار فى مقرر شهر أكتوبر فقط 25 موزعة على النحو التالى 6 درجات شفوى و19 درجة تحريريا، وسيكون الاختبار الثانى فى شهر نوفمبر 25 درجة كذلك ليصبح مجموع الدرجات النهائية للاختبارات 50، ولا يوجد مهام ادائية لمادة القرآن الكريم ثم يأتى امتحانات الترم الأول لمادة القرآن الكريم، وتوزع الدرجات على النحو التالى الامتحان التحريرى من 37.5 +12.5 درجة الشفوى، وبذلك يصبح درجة القرآن الكريم 100 فى الفصل الدراسي الأول ومثل ذلك الترم الثاني.